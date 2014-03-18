В Луганской области собираются снять карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

Карантин в Луганской области и двух районах Донецкой и Харьковской областей, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на границе с Россией, может быть снят уже в ближайшее время, сообщил глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

“Из двух пунктов (где была обнаружена АЧС - УНИАН) карантин уже снят. Думаю, в ближайшее время мы будем снимать с других двух пунктов”, - сказал Горжеев.

По его словам, Украина понесла минимальные убытки от ликвидации африканской чумы в Луганской области.

“На сегодняшний день убытки абсолютно минимальные. Готовятся материалы, убытки примерно 167 тыс. грн - это небольшие убытки”, - сказал Горжеев.

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний день Госветфитослужба ожидает ответа от специалистов из России, которые провели осмотр карантинной зоны в Украине на предмет проведения мероприятий по ликвидации очагов вспышки АЧС, и готовят свои выводы. По словам Горжеева, ведомство ожидает ограничения Россией экспорта свинины только из Луганской области и двух районов Донецкой и Харьковской областей.

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“Мы ответили на вопросы Российской Федерации. Показали открыто все те мероприятия, которые мы проводим по ликвидации. Ожидаем оценки от Российской Федерации, и мы добиваемся того, чтобы была закрыта только Луганская область, два района в Харьковской и Донецкой областях, а вся остальная территория Украины могла экспортировать свою продукцию”, - сказал он.

Вместе с тем, Горжеев сообщил, что Украина готовит пересмотр запрета на импорт свинины из Литвы и Польши, который был ограничен из-за угрозы АЧС.

“Украина закрыла только Литву и Польшу (ввоз свинины из этих стран - УНИАН). Но мы будем рассматривать и пересматривать вопрос по ходу того, как там будет разворачиваться эпизоотическая ситуация в этих странах”, - сказал Горжеев.

Также глава Госветфитослужбы сообщил, что сейчас проходит полная депопуляция диких кабанов в карантинных регионах, которая будет закончена в течение недели.

“Сейчас проводится полная депопуляция диких кабанов. Будет закончена в течение недели. Можно сказать откровенно, что она проводится несколько медленно, но был сделан акцент на том, чтобы губернаторы взяли эту ситуацию под контроль”, - сказал Горжеев.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Положительный результат на наличие возбудителя АЧС в трех случаях был обнаружен в тушках погибших диких кабанов и один в животном из домашнего хозяйства.

Из-за вспышки АЧС в Украине, Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Вместе с тем, Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы распространения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.