Россельхознадзор обнаружил на границе "опасную" продукцию из Украины

“На минувшей неделе в пунктах пропуска через государственную границу с Украиной специалистами управления Россельхознадзора по Белгородской области выявлено 10 партий продукции животного происхождения, перевозимой в багаже и ручной клади без ветеринарных сопроводительных документов”, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего нарушений выявлено в пункте пропуска «Ровеньки», граничащем с Луганской областью Украины, где был зарегистрирован очаг африканской чумы свиней.

По данным Россельхознадзора, также сало и мясопродукты без ветеринарно-сопроводительных документов изымались у граждан Украины, въезжающих на территорию России через пункты пропуска Грайворон и Нехотеевка. Часть продукции была утилизирована, часть возвращена на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области за последнее время было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. В трех случаях возбудитель АЧС был обнаружен в тушках погибших диких кабанов и в одном - в животном из домашнего хозяйства.

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Из-за вспышки АЧС в Украине Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Вместе с тем Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы распространения АЧС.

*** Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС не опасна.