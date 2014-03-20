Россия полностью закрыла границы для украинских продуктов - участники рынка

Вчера, 19 марта, в 22:00 по киевскому времени (в полночь по московскому) Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции.

Об этом журналистам проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» сообщили участники рынка.

По словам представителей украинских транспортных компаний, машины с украинской продукцией не пропускают на таможенных пунктах РФ. При этом каких-либо объяснений перевозчикам не предоставляют.

«Машины просто возвращают на территорию Украины, даже не проводят никаких досмотров, - говорят экспортеры. - Работники таможни свои действия никак не аргументируют, никаких документов не предоставляют».

В результате на нейтральной территории между Украиной и Россией образовался транспортный коллапс: очередь из фур уже исчисляется километрами.

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Как комментируют ситуацию эксперты проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», в данной ситуации наиболее могут пострадать поставщики тепличной продукции, прежде всего огурца. Все крупные тепличные хозяйства страны более половины урожая огурца реализовывают на рынке РФ. Учитывая этот факт, эксперты проекта прогнозируют резкий обвал цены на огурец на внутреннем рынке в условиях его перенасыщения из-за остановки экспорта, а тепличные хозяйства Украины могут понести серьезные убытки.