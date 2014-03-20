Россия арестовала счета компании Roshen

Счета украинской кондитерской корпорации Roshen в России арестованы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила пресс-секретарь корпорации Roshen Инна Петренко.

"14 марта был наложен арест на наши счета в России", - сказала она.

Петренко также сообщила, что Roshen приостановила производство на российских предприятиях, которые находятся в Липецке и Липецкой области, с 19 марта на неделю. "Работа приостановлена в связи с тем, что вчера на наших липецких предприятиях проводились досмотры представителями главного управления МВД России по городу Москве на основании открытого уголовного дела, которое мы, со своей стороны, считаем сфабрикованным. В таких условиях производить продукцию невозможно", - пояснила она.

По словам Петренко, уголовное дело возбуждено в отношении ООО "Рошен", юрлицо корпорации, зарегистрированное на территории России в городе Липецке, и ОАО "ЛКФ "Рошен". При этом представитель компании пока не раскрыла информацию о том, в связи с чем такое дело возбуждено.

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Липецкий информационный портал Gorod48 сообщал, что 19 марта утром в Липецке вход на кондитерскую фабрику Roshen был заблокирован грузовиком ОМОНа и полицейским "УАЗом". Рабочих на территорию липецкой фабрики не пускали.

Липецкое предприятие входит в украинскую кондитерскую компанию Roshen, подконтрольную структурам предпринимателя Петра Порошенко. Ранее Порошенко заявлял СМИ, что оказывал помощь участникам "евромайдана" в Киеве.

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