МИД Украины обвинило Россию в конфискации фабрики "Рошен" в Липецке

19 марта 2014 года сотрудниками ОМОН, подчиненного Министерству внутренних дел Российской Федерации, было заблокировано и захвачено помещение кондитерской фабрики украинской компании «Рошен» в Липецке. Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право вторгнуться на территорию предприятия и приостанавливать производство.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития Украины, обнародованном на официальном сайте МИД.

Как отмечается в заявлении, руководство компании «Рошен» не получало никаких официальных сообщений или предупреждений, которые должны стать предпосылкой незаконного вмешательства в деятельность компании.

В Министерстве иностранных дел и Министерстве экономического развития и торговли Украины считают, что захват фабрик «Рошен» на территории РФ является логическим продолжением политически мотивированной кампании, которая началась против украинского инвестора еще в прошлом году, когда решением Роспотребнадзора были фактически введены санкции против компании «Рошен» как одного из крупнейших украинских производителей.

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"Сейчас же есть основания полагать, что российская власть приступает к фактической конфискации расположенных в России производственных мощностей «Рошен», чем нарушает основополагающий принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный нормами международного права, в частности ст. 1 Протокола №1 Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 35 Конституции Российской Федерации. Этим инцидентом российская власть создает опасный прецедент, который может обернуться бумерангом", - говорится в заявлении министерств.

"Новая украинская власть, несмотря на российскую агрессию в Автономной Республике Крым, которая является неотъемлемой частью Украины, гарантирует и уважает права российских инвесторов в Украине, так же как и инвесторов из других стран. Такого же отношения мы требуем и к украинским инвесторам в России", - отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития и торговли Украины требуют от официальных органов Российской Федерации немедленного прекращения вмешательства в работу производств и предоставления объяснений относительно захвата помещений компании «Рошен».

"Настоятельно призываем Россию не ставить экономические связи в зависимость от и без того сложной политической конъюнктуры", - заявляет украинская сторона.