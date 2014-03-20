Российская таможня усиленно проверяет украинскую молочную продукцию - участник рынка

Таможенные органы Российской Федерации возобновили пропуск грузов украинской молочной продукции, однако досмотр товаров проводится в усиленном режиме.

Об этом УНИАН сообщил главный исполнительный директор одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине группы «Милкиленд» Анатолий Юркевич.

«Пропуск возобновили, но двигаемся очень медленно. Пока что прошла только первая машина», - сказал он.

При этом он отметил, что российские пограничники тщательно проверяют каждую партию товара, из-за чего процесс оформления грузов затягивается на длительное время.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляют.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд», активы которой расположены в Украине, России и Польше, экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».