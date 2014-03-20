Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых в Украине до 53 млн тонн

Сокращение объемов применения материально-технических ресурсов в ходе посевной кампании ввиду ухудшения финансового положения украинских аграриев в 2014 году повлечет за собой снижение урожайности зерновых культур и, как следствие, сокращение их валового сбора в этом году до 53 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции журналистам сообщила аналитик зернового рынка Украины консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

«По состоянию на сегодня наш прогноз урожая зерновых культур составляет 53 млн тонн по сравнению с 57-58 млн тонн в прошлом году – у нас несколько ниже оценка, чем официальная (по данным Госстата, Украина в 2013 году собрала 63 млн тонн – УНИАН)», - сказала Малышко.

При этом она отметила, что благодаря благоприятным погодным условиям в зимний период, 93% площадей под озимыми находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что является одним из лучших показателей для Украины в последние годы. Однако в связи с недосевом озимой пшеницы осенью прошлого года, «УкрАгроКонсалт» ожидает сокращения валового сбора этой культуры в 2014 году на 7,3% - до 19,2 млн тонн, тогда как урожай озимого ячменя может вырасти на 13,2% - до 3 млн тонн.

Что касается сева яровых культур, то Малышко отметила, что в этом году ожидается рост посевных площадей под яровым ячменем как одной из наиболее рентабельных культур.

«По яровому ячменю мы ожидаем несколько больших площадей, чем в прошлом году, потому что это менее затратная культура, а в сложных финансовых условиях это, наверное, та культура, в которую больше будут «уходить». Кроме того, это та культура, которая приносит быстрее деньги, потому что она продается первой», - отметила Малышко.

По оценкам «УкрАгроКонсалта» урожай ярового ячменя в стране в этом году вырастет до 4,8 млн тонн, что на 4,3% больше, чем в 2013 году.

Вместе с тем эксперт прогнозирует, что площади под кукурузой в 2014 году будут незначительно сокращены по сравнению с прошлым годом – до 4,7 млн га, что обусловлено высокими затратами на производство этой культуры.

В свою очередь эксперт рынка масличных культур «УкрАгроКонсалта» Юлия Гаркавенко, говоря о перспективах урожая подсолнечника в Украине в текущем году, сообщила, что валовой сбор этой культуры будет в пределах 10 млн тонн.

«По оптимистичному прогнозу посевные площади под подсолнечником в будут как в прошлом сезоне – по нашей оценке, 5,5 млн га. По пессимистичному – посевные площади будут около 5 млн. То есть все равно будут очень высокие площади, и это говорит о том, что Украина все равно получит не менее 10 млн тонн подсолнечника», - сказала она.

Что касается валового сбора сои в 2014 году, то эксперт прогнозирует его рост до 3,1-3,3 млн тонн против 2,6 млн тонн в 2013 году. Урожай рапса, по оценкам «Украгроконсалта», в этом году сократится до 2,2 млн тонн против 2,3 млн тонн годом ранее.

При этом Гаркавенко отметила, что прогнозы были составлены с учетом возможного урожая в Крыму, однако даже если его будет собирать Российская Федерация, аннексировавшая полуостров, то сокращение валового сбора масличных в Украине будет незначительным.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что в 2014 году яровые культуры будут посеяны на площади 18,5 млн га, в том числе яровые зерновые – на 8,6 млн га. Сев технических культур по оценкам ведомства будет проведен на 6,4 млн га.

По данным Госстата, урожай зерновых в Украине в 2013 году составил рекордные для независимой страны 63 млн тонн, что на 36% больше, чем в 2012 году.