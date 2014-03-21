Россия готовится к торговой войне с Украиной

"Союзмолоко" (объединяет таких крупнейших производителей, работающих в России, как Danone, PepsiCo, "Русские фермы", "Карат") просит федеральные власти России ввести на два года мораторий на ввоз молока и молочной продукции из Украины в случае любых интеграционных соглашений этой страны с ЕС, пишет "Коммерсант-Россия".

Кроме того, производители молока предлагают установить между Украиной и Россией таможенные тарифы и пошлины. Это следует из имеющегося в распоряжении у "Ъ" письма председателя правления "Союзмолока" Андрея Даниленко директору департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максиму Медведкову. "В рамках соглашений о свободной торговле СНГ такие ограничительные меры возможны, если импорт из страны-участника наносит ущерб национальной отрасли",— сообщил "Ъ" господин Медведков. Украина уже официально заявила о желании выйти из СНГ: соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Российские чиновники уже думают над дальнейшим ограничением поставок сельхозпродукции из Украины. 20 марта помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко дал понять, что если официальный Киев примет окончательное решение о выходе из СНГ, то Россия приостановит импорт украинской продукции.