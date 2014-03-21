«Украгролизинг» обещает аграриям сельхозтехники на 7,3 млн грн
На 20 марта сельхозпроизводители уже получили от НАК 16 единиц техники на сумму 4,8 млн грн.
Национальная акционерная компания «Украгролизинг» до конца первого квартала 2014 года планирует передать украинским аграриям на условиях финансового лизинга 24 единицы сельхозтехники на общую сумму 7,3 млн грн, сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, по состоянию на 20 марта сельхозпроизводители уже получили от НАК 16 единиц техники на сумму 4,8 млн грн. В частности, «Украгролизинг» предоставил аграриям 12 тракторов на 3,2 млн грн, 3 единицы почвообрабатывающей и посевной техники на 0,24 млн грн и другой техники и оборудования на 1,35 млн грн.
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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, «Украгролизинг» в 2013 году предоставила аграриям сельскохозяйственной техники на сумму 87 млн грн, что почти на 30% больше, чем годом ранее.
Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.