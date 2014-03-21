В Кабмине подтвердили претензии Китая к контракту по поставке зерна на $3 млрд

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка заявил, что аудиторы провели проверку деятельности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) и подтвердили наличие претензий со стороны Китая по исполнению контракта о поставках зерновых.

Об этом Швайка заявил журналистам в пятницу.

“Уже есть информация не от ГПЗКУ, в составе Якубовича (бывший глава ГПЗКУ - УНИАН) и его заместителей, а уже от аудиторов, которые проверяют деятельность, анализируют документы, и уже новый глава правления общается с представителями китайской корпорации. У нас действительно есть спорная ситуация с китайской корпорацией”, - сказал Швайка.

Глава Минагропрода сообщил, что на время проведения проверки аудиторами отстранены все заместители ГПЗКУ.

“Отстранены все заместители, и по каждому из них будет решаться индивидуально вопрос по возвращению их к этой работе. На период проверки отстранены все”, - сказал глава министерства.

По его словам, на следующей неделе, по предварительным данным, 26 марта, состоится встреча с представителем китайской стороны для совместного поиска мирного урегулирования вопроса.

“На сегодняшний день мы договорились принять на следующей неделе представителя Китайской корпорации для возможности урегулирования мирно этого спора, поскольку разночтения должны все равно находить свое логичное решение. Мы со своей стороны будем делать те шаги, чтобы другая сторона или отозвала свое заявление, или мы нашли какой-то другой способ мирного регулирования”, - отметил Швайка. При этом он не уточнил, какой другой способ урегулирования рассматривает Минагропрод.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль сообщил, что Китай подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Украине на возмещение убытков на сумму 3 млрд долл., которые были предоставлены Государственной продовольственно-зерновой корпорации для закупки зерновых с дальнейшей их поставкой в Китай. По его данным, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерно на сумму 153 млн долларов, тогда как остальные деньги были использованы на закупку зерновых для поставки в другие страны. В ГПЗКУ эту информацию опровергли, заявив, что корпорация не получала никаких исков в Лондонский международный арбитражный суд, а согласно договоренностям с китайской стороной, она имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны, поэтому заявление о том, что компания работала «в обход» контракта, также неверно.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что официальный Китай не имеет никаких претензий к выполнению Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) контракта по поставке стране зерновых.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 3 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. компания получила в начале 2013 года. Вторая половина кредита, согласно договору, является товарной, и Украина обязана на 1,5 млрд долл. закупить китайские товары.

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