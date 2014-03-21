Квоты на поставку украинского сахара в ЕС могут увеличиться более чем в 10 раз

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено поддержать инициативу о повышении квоты на поставку украинского свекловичного сахара в режиме свободной торговли с Европейским Союзом до 270 тыс. тонн с 20 тыс. тонн в год, заявило министерство в тексте меморандума о взаимопонимании с Национальной ассоциацией сахаропроизводителей Украины “Укрцукор”.

Генеральный директор агрохолдинга "Астарта", крупнейшего производителя сахара в Украине, Виктор Иванчик считает, что Европейский Союз может пойти на такой шаг, увеличив квоту, что значительно повлияет на развитие украинской отрасли в целом.

"270 тыс. тонн - эта та цифра, о которой мы говорили, когда брали обязательство перед Всемирной торговой организацией по возможному завозу этого количества на рынок ЕС. ... Я боюсь, что нас не примут с распростертыми объятиями с таким количеством сахара, но пытаться нужно. Это капля в море, 1,5-2% потребности ЕС. Мы бы могли значительно улучшить наши кондиции с такой квотой", - сказал Иванчик.

Меморандум, подписанный между Минагропродом и ассоциацией "Укрцукор" также предполагает обеспечение аграриев необходимыми для посева сахарной свеклы площадями в размерах, достаточных для производства сахара квоты "А" (предусматривает производство и поставку сахара на внутренний рынок); анализ выполнения сахарными заводами данной квоты; сотрудничество в мониторинге оптово-отпускных цен на сахар, ведение его баланса.

Вместе с тем, участники меморандума обязуются выполнить обязательства по производству сахара в рамках полученной квоты. В случае невыполнения данного требования, на следующий маркетинговый год размер квоты "А" может быть уменьшен на двойной показатель недовыполненного объема.

Как сообщал УНИАН, в 2013-2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) Украина произвела почти в 2 раза меньше свекловичного сахара, чем в предыдущем сезоне - 1,2 млн тонн. В этом году Минагропрод прогнозирует посевы сахарной свеклы на уровне 360 тыс. га.

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