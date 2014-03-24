В Roshen ожидают сокращения производства из-за остановки фабрики в РФ

Гендиректор кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский ожидает сокращения производства продукции на 10 тыс. тонн в месяц из-за остановки Липецкой кондитерской фабрики и ареста счетов компании, сказал он в интервью изданию «Форбс Украина».

«Я не оцениваю убытки – я жду уменьшения прибыли. Безусловно, российский рынок представлял собой большую долю наших продаж. Когда нам запретили экспорт из Украины в Россию, мы потеряли порядка 6 тыс. тонн в месяц. Липецкая фабрика выпускает 10 тыс. тонн в месяц”, - сказал Москалевский.

При этом он сообщил, что работа Липецкой фабрики остановлена на неделю.

“Мы остановили ее (Липецкую кондитерскую фабрику — УНИАН) на неделю. Она не может работать, пока постановление Тверского суда остается в силе. Если бы мы продолжили работу, то нам пришлось бы брать товарные кредиты и влезать в долги перед поставщиками. В сложившейся ситуации нам никто не одолжит деньги. У нас арестованы все инвестиционные деньги, абсолютно все!” - сказал Москалевский.

По его словам, компании вменяют выпуск контрафактной продукции по нескольким товарным знакам.

“У нас был судебный спор (с российским холдингом «Объединенные кондитеры», по инициативе которого подан иск к Roshen - УНИАН), а теперь он перерос в уголовную плоскость. И если в рамках судебных споров судившаяся с нами сторона претендовала на 215 млн рублей (6 млн долл.), то в новом гражданском иске, о котором мы даже не сразу узнали, сумма претензий достигает 2,5 млрд рублей (70 млн долл.)”, - сказал гендиректор корпорации.

Вместе с тем, по словам Москалевского, у него нет оснований утверждать, что данные события связаны с обострением отношений между Россией и Украиной.

“На предприятиях проводятся проверки, Антимонопольный комитет Липецкой области открыл уголовное дело против нас. Эти события происходят в данный момент, а взаимоотношения с «Объединенными кондитерами» у нас испортились с 2010 года. У меня нет оснований утверждать, что российское государство предъявило ко мне какие-то претензии”, - отметил он.

По словам гендиректора Roshen, в неофициальной форме ему предлагали продать российские активы. «Неофициально от «Объединенных кондитеров» предложение продать бизнес уже поступало. Возможно, теперь оно снова появится», - сказал он.

Москалевский также сообщил, что компания намерена подать апелляцию на судебное решение, чтобы добиться отмены решение суда или хотя бы уменьшить заблокированную сумму, чтобы предприятие могло функционировать.

“Суммарно сейчас арестовано около 1,7 млрд рублей (47 млн долл.)”, - сказал он.

Кроме того, компания намерена подать ответный иск к «Объединенным кондитерам».

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen. Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право ворваться на территорию предприятия и приостанавливать производство. Руководство компании Roshen не получало никаких официальных сообщений или предупреждений, которые могли бы стать причиной незаконного вмешательства в их деятельность.

20 марта Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития и торговли Украины обвинили власти России в незаконной конфискации производственных мощностей фабрики Roshen, заявив, что захват предприятий корпорации в РФ является логическим продолжением политически мотивированной кампании, которая началась против украинского инвестора еще в прошлом году, когда Роспотребнадзор запретил экспорт продукции компании в страну.

21 марта Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ. При этом в компании отметили, что денежные средства, находящиеся на счетах компании в России, были предназначены исключительно для осуществления хозяйственной деятельности на территории этой страны. Roshen оказался лишенным возможности оплачивать поставки сырья, заниматься производством, продолжать строительство новой производственной площадки, а также уплачивать налоги.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen принадлежит народному депутату и миллиардеру Петру Порошенко, который активно поддерживал Евромайдан.