Правительство уволило главу Госсельхозинспекции

Кабинет министров Украины уволил Владислава Гончаренко с должности главы Государственной инспекции сельского хозяйства Украины.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства № 222-р, которое опубликовано на его официальном сайте.

«Освободить Гончаренко Владислава Васильевича от должности председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины по собственному желанию», - сказано в распоряжении.

Гончаренко был назначен главой Госсельхозинспекции в сентябре 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации не единожды обращались к правительству с просьбой сократить функции Госсельхозинспекции либо же ликвидировать ее полностью, так как в ее работе, по их словам, коррупционная составляющая слишком велика.

Справка УНИАН. Госсельхозинспекция занимается мониторингом рынка сельскохозяйственной продукции, осуществляет государственный контроль над качеством зерна и продуктами его переработки, контролирует выдачу сертификатов качества зерна, формирование государственных и региональных ресурсов сельхозпродукции и т.д.