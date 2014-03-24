Минагропрод сократит количество разрешительных документов для молочников

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует сокращение количества документов разрешительного характера, которые касаются деятельности операторов молочного рынка, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, по данным пресс-службы, Минагропрод подготовил проекты совместных с другими министерствами и ведомствами приказов, которыми будут отменены нормативно-правовые акты, касающиеся проведения аттестации производителей молока, молочного сырья и молочных продуктов и ведения реестра аттестованных производителей молочной продукции, связанного с получением документов разрешительного характера (аттестат производства молока, молочного сырья и молочных продуктов).

По данным министерства, на сегодняшний день приказы находятся на согласовании у Министерства экономического развития и торговли и Министерства здравоохранения Украины.

"Принятие документов упростит систему государственного контроля в этом сегменте, будет способствовать стимулированию свободной конкуренции на молочном рынке, гармонизации законодательства Украины с международным законодательством, в том числе законодательством ЕС, в части выдачи документов разрешительного характера", - говорится в сообщении.

При этом безопасность и качество молочной продукции будут обеспечены за счет соблюдения норм санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного законодательства, путем выдачи субъектам хозяйствования эксплуатационных разрешений для мощностей по производству, переработке или реализации пищевых продуктов и соответствующего надзора за состоянием производства молока, молочного сырья и молочных продуктов.

«Шаг за шагом мы будем сводить к минимуму количество разрешительных документов в различных сегментах аграрной отрасли с тем, чтобы бизнес мог свободно дышать и одновременно соблюдать понятные правила игры», - цитирует пресс-служба Швайку.

Как сообщал УНИАН, украинские производители молока регулярно обращаются к правительству Украины с просьбой оказывать большую поддержку отрасли, чтобы отечественные продукты могли на равных конкурировать с импортными, в частности с белорусской молокопродукцией.

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2013 году выросло на 4%, сливочного масла – на 5,2%, свежего неферментированного сыра – на 5,5%, а жирных сыров – сократилось на 1,5%. Объем производства спредов в прошлом году снизился на 0,8% по сравнению с 2012 годом, а йогуртов – вырос на 6,5%.





