Экспортеры зерна просят пустить их на китайский рынок

Всеукраинское объединение производителей, переработчиков и экспортеров зерна Украинская зерновая ассоциация (УЗА) просит Министерство аграрной политики и продовольствия сделать публичной информацию об условиях экспорта зерна в Китай, а также устранить все препятствия для поставок украинского зерна на китайский рынок.

«Начала поставки в Китай только одна государственная компания. А другие компании год не могут получить от Министерства аграрной политики и продовольствия никакой информации об условиях торговли. Мы считаем, что такой порядок имеет дискриминационный подход к проблеме и нарушает антимонопольное законодательство Украины», - говорится в обращении ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

По словам УЗА, правительство Украины и предыдущее руководство профильного министерства неоднократно заявляли об открытии китайского рынка украинским экспортерам зерна, который по факту на сегодняшний день все еще является недоступным.

В ассоциации считают, что процедура внесения предприятий в реестр экспортеров и элеваторов, которые осуществляют поставки в Китай, остается непонятной, как и публикации такого реестра. Кроме того, по данным УЗА, отсутствуют четко сформулированные требования к предприятиям, которые хотят пройти соответствующую процедуру сертификации для возможных поставок зерна в Китай.

“Учитывая важность проблемы для развития зернового рынка Украины, просим в самые короткие сроки решить вопросы по снятию всех препятствий для возможности поставок зерна в Китай компаниями - участниками УЗА”, - отметили в ассоциации, добавив, что компании, входящие в УЗА, выполняют 90% экспорта украинского зерна.

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Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в рамках кредитных договоренностей с Экспортно-импортным банком Китая осуществляет поставки зерна в эту страну. Недавно новое руководство Минагропрода сообщило о наличие спорной ситуации с китайской стороной по договоренности на поставки зерна.