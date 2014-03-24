Украина уже экспортировала почти 27 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) по состоянию на 24 марта поставили на внешние рынки 26,8 млн тонн зерновых, что примерно на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, объем экспорта пшеницы к указанной дате составил 7,66 млн тонн, ячменя – 2,15 млн тонн, кукурузы – 16,72 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.