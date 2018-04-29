Китайский аграрный кредит: сплошные риски и неустойка

Одним из самых больших достижений Министерства аграрной политики и продовольствия под руководством Николая Присяжнюка, возглавлявшего ведомство с 2010 года, считалось открытие для украинского зерна китайского рынка. Действительно, в 2012 году Экспортно-импортный банк Китая подписал соглашение с правительством Украины о предоставлении кредита нашей стране в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии для реализации проектов в АПК. Но уже сегодня китайская сторона решила судиться с Украиной из-за невыполнения аграрного контракта. УНИАН попытался разобраться в том, что пошло не так и что стало причиной иска.

В декабре 2012 года государственная корпорация Экспортно-импортный банк Китая договорилась с правительством Николая Азарова о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Подрядчиком с украинской стороны была определена Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), а со стороны кредитора – Китайская корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно и кукурузу для дальнейших поставок в Китай. Вторую половину займа украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, элитных семян, а также строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры с использованием китайских комплектующих.

Подписание этого соглашения преподносилось украинскими чиновниками как манна небесная. Еще бы, ненасытный китайский рынок, попасть на который со своим зерном мечтает каждая страна-экспортер, открылся для Украины! ГПЗКУ, которая с 2010 года работала с убытком и практически была неэффективным игроком на рынке, получила средства для проведения форвардных и спотовых закупок зерна, благодаря чему аграрии могли продавать свою продукцию еще до уборки урожая, пополняя тем самым оборотный капитал. Более того, украинская корпорация, которая в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014 года) согласно контракту была обязана поставить на китайский рынок 4 млн тонн зерновых, исправно отчитывалась о ходе экспортных поставок.

«Несмотря на сложные условия сентября, мы полностью вошли в график и выполняем запланированные объемы отгрузки зерна. На протяжении декабря корпорация планирует экспортировать на внешние рынки еще около 490 тыс. тонн, чтобы выполнить объем в 2 млн тонн, предусмотренный кредитным и торговым соглашениями на 2013 год», - цитировала пресс-служба первого заместителя главы правления ГПЗКУ Роберта Бровди в начале декабря прошлого года.

В общем, все якобы были счастливы – 4 млн тонн украинского зерна наверняка найдут покупателя, сельхозпроизводители получат деньги, глава Минагропрода Николай Присяжнюк, не упускавший возможности похвалиться своими достижениями в сотрудничестве с Китаем, – пиар-дивиденды.

А был ли иск?

Однако не долго музыка играла. В начале этого года, когда стало ясно, что правительство образца 2013 года доживает последние дни, народный депутат Геннадий Москаль заявил о том, что Китай через Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) требует от Украины возвращения 3 млрд долл. за невыполнение условий аграрного кредита. По его данным, ГПЗКУ поставила непосредственно в КНР зерно всего на 153 млн долл., а остальные средства были потрачены на закупку зерна для продажи третьим странам. Таким образом, в обход договоренностей с Китаем, но на китайские деньги, по данным Москаля, ГПЗКУ поставила в Эфиопию зерновые на 28 млн долл., Монако – на 14 млн долл., Саудовскую Аравию – на 7 млн долл., Иран – на 24 млн долл., Кению – на 11 млн долл., Филлипины – на 1,5 млн долл., Швейцарию – на 61,9 млн долл., Египет – на 26,3 млн долл. и сирийским повстанцам – на 325 тыс. долл. Кроме того, Москаль заявил, что китайский оператор ССЕС, через которого ГПЗКУ обязана была поставлять зерно на рынок Китая, получила от украинской корпорации всего 180 тыс. тонн продукции. Заявление Москаля косвенно подтвердил и нынешний премьер-министр Арсений Яценюк. Выступая в Верховной Раде он сообщил, что «в международных судах рассматривается иск о возвращении 3 млрд долл. США, которые были получены под государственные гарантии от Китайской Народной Республики».

Естественно, что в ГПЗКУ опровергли информацию о срыве поставок зерна в Китай. В официальном заявлении корпорация утверждала, что не получала никаких исков, а согласно договоренностям с китайской стороной действительно имеет право поставлять зерно как непосредственно в Китай, так и в другие страны. Примечательно, что новоназначенный глава Минагропрода Игорь Швайка также долгое время утверждал, что информация о конфликте с КНР из-за аграрного кредита недостоверна, а поставки зерна идут полным ходом.

«Иска нет. Есть сложные отношения, были сложные переговоры по многим направлениям», - сказал Швайка в начале марта, отвечая на вопрос журналиста, существует ли иск с китайской стороны.

Но уже на прошлой неделе глава Минагропрода таки признал, что претензии у Китая к Украине есть и оформлены эти претензии в виде иска в арбитраж Международной Ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) в Лондоне. Вместе с тем он подчеркнул, что украинская сторона надеется на мирное урегулирование конфликта и в ближайшее время готовится принять китайскую делегацию.

Ненадежный партнер

Что могло стать причиной судебного иска? И кто собственно истец – правительство Китая, Эксимбанк или ССЕС? Ни в Минагропроде, ни в ГПЗКУ, где недавно сменился глава правления, уточнять не спешат. Но как рассказал УНИАН один из участников украинской делегации, которая вела переговоры с китайской стороной об аграрном кредите, торговое соглашение изначально было обречено на провал. По его словам, ССЕС ни в момент подписания контракта, ни на сегодня не имела и не имеет квоты на поставку зерна на рынок Китая.

«Претензии заключаются в том, что зерно, в первую очередь, кукурузу, которое мы обязались поставить в КНР, не было поставлено по одной причине - наш китайский партнер просто не имеет квоты на поставку кукурузы на китайский рынок. ССЕС хотела перекупить эти квоты у других компаний, но они их ей не продали», - пояснил он.

Таким образом, ГПЗКУ, согласно достигнутым договоренностям, экспортировала зерно ССЕС, а та, в свою очередь, поставляла его третьи странам, так как просто не имела права завозить его непосредственно в Китай.

Но возникает вопрос – зачем Китай давал деньги Украине на поставку зерна компании, которой сам же не разрешает реализовывать его на внутреннем рынке? По словам источника, ССЕС была определена подрядчиком с китайской стороны совсем не случайно. Этому предшествовали неоднократные поездки представителей бывшего Кабмина в Китай, в ходе которых они искали чиновников, которые были готовы «сотрудничать» за откат. В результате, путем всевозможных средств отечественной «дипломатии» заинтересованным лицам удалось добиться того, что тогдашний премьер-министр КНР Вэнь Цзябао, который в марте прошлого года благополучно ушел на пенсию, определил ССЕС подрядчиком с китайской стороны в рамках кредитного соглашения с Украиной.

В результате, когда стало ясно, что ССЕС так и не сможет выполнить возложенные на нее обязательства, ГПЗКУ обратилась к китайской стороне с просьбой сменить китайского оператора. Эту просьбу поддержал и Эксимбанк.

«ГПЗКУ пыталась переподписать контракты и уйти от сотрудничества с ССЕС, заменив его на COFCO – китайского национального зернотрейдера, но этого не дали сделать. Хотя Эксимбанк самостоятельно поднимал вопрос о смене контрпартнера со своей стороны», - уверяет источник.

По его словам, ГПЗКУ все-таки начала продавать зерно COFCO, которая и поставляла его на китайский рынок. ССЕС, в свою очередь, расценила это как нарушение кредитного соглашения и подала судебный иск в LCIA (а не GAFTA).

«Мы продавали зерно COFCO. Это - национальный китайский зернотрейдер, поэтому ССЕС и подало иск к ГПЗКУ. А мы, в свою очередь, подали ответный иск, потому что фактически не могли поставлять продукцию ССЕС. Но это еще события октября-начала ноября прошлого года», - рассказал источник.

Всего, по информации источника, на закупки зерна для Китая ГПЗКУ потратила около 300 млн долл. Оставшаяся часть полуторомиллиардного транша пока лежит на счету корпорации.

Продолжение следует

Но на этом подводные камни китайского кредита не заканчиваются. Масса вопросов возникает и к товарной его части на 1,5 млрд долл. В распоряжении УНИАН оказалась копия соглашения между ССЕС и ГПЗКУ о предоставлении последней средств на приобретение китайских товаров, необходимых для сельхозпроизводства. Согласно документу, Эксимбанк Китая согласился выдать экспортный кредит на 1,5 млрд долл., которые должны быть использованы исключительно для экспорта ССЕС в интересах ГПЗКУ сельскохозяйственных материалов, а также оборудования, систем мелиорации земель и т.д. Гарантом выполнения обязательств с украинской стороны выступило Министерство финансов. Эти средства должны были быть предоставлены украинской корпорации на протяжении 5 лет, но ежегодно ГПЗКУ должна была тратить не менее 300 млн долл. Оплату же, согласно контракту, осуществляла ССЕС, то есть, Эксимбанк перечислял средства китайскому оператору, а тот самостоятельно проводил закупки товаров, перечень которых готовила ГПЗКУ.

Между тем, согласно аналитической записке, подготовленной для Минагропрода (имеется в распоряжении УНИАН), ССЕС практически на 40% завышала цены на произведенные в КНР технику, оборудование, средства защиты растений и т.д.

«В частных разговорах представители ССЕС отмечали, что указанная ситуация с завышением цен связана с необходимостью компании отдавать так называемые денежные откаты украинским высокопоставленным чиновникам, которые принимали решение относительно привлечения китайской компании к сотрудничеству с ГПЗКУ», - сказано в документе.

Ввиду необоснованно высоких цен на китайскую продукцию, украинская корпорация до сих пор так и не воспользовалась средствами товарной части кредита, что также может стать причиной конфликта или судебной тяжбы между сторонами.

Чем закончится спор относительно аграрного кредита между Украиной и Китаем - пока не ясно. Но если конфликт не удастся решить путем переговоров и судебное разбирательство таки состоится и выиграет в нем ССЕС, то в украинском бюджете придется искать средства для выплаты неустойки. Так что у украинских граждан появился прекрасный шанс оплатить очередную аферу отечественных чиновников и их нерадивых подельников.

Яна Брензей (УНИАН)