Нардепы призвали Кабмин не отменять возврат НДС при экспорте зерна

Народные депутаты – члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений обратились с письмом к Премьер-министру Арсению Яценюку, Министру финансов Александру Шлапаку, Министру аграрной политики Игорю Швайке и Председателю Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Виталию Хомутыннику, в котором высказали просьбу не отменять систему возврата НДС при экспорте зерна.

Как указывается в письме, в данный момент правительством рассматривается идея отмены новой системы возврата НДС при экспорте зерна, вступившей в действие в январе 2014 года, и прекращения начисления налогового кредита при его экспорте. Таким образом, Кабмин предлагает сделать производителей зерна единственными субъектами украинской экономики, которые, в отличие от предприятий химической, металлургической, угольной промышленности и др., не могут претендовать на возврат НДС при продаже своей продукции за границу.

Депутаты сообщают, что в 2013 году падение цен по различным видам зерна составило до 40%, при этом существенно выросла себестоимость продукции. Несмотря на высокий урожай, большинство украинских аграриев закончило 2013 г. с существенными убытками. Под угрозой закрытия оказалось около 7 тыс. малых фермерских хозяйств.

По мнению членов аграрного комитета парламента, отмена системы возврата НДС вызовет многочисленные банкротства сельхозпредприятий и рост безработицы в секторе, который предоставляет работу более 4 млн. украинцам.

Письмо подписали представители основных политических сил, представленных в парламенте: Михаил Апостол, Игорь Бриченко (БЮТ), Игорь Сабий (ВО «Свобода»), Тарас Кутовой, Александр Корнейчук (УДАР), Владимир Пилипенко, Олег Кулинич (Депутатская группа «Экономическое развитие»), Сергей Лабазюк, Виктор Бондарь (Депутатская группа «Суверенная европейская Украина»), Олег Шаблатович (ПР), Владимир Купчак, Сергей Кузьменко (внефракционные).

Напомним, 19 декабря 2013 г. Верховная Рада поддержала законопроект № 3757, которым были введены новые правила возврата НДС при экспорте зерна, позволяющие направить большую часть дохода селянам, которые непосредственно выращивают зерно.