Президент Ассоциации производителей молока стал заместителем Швайки

11:11, 26 марта 2014
Агро
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Кандидатуру Дыкуна предлагали на должность министра аграрной политики и продовольствия  

Президент Ассоциации производителей молока стал заместителем Швайки

Заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины назначен Андрей Дыкун, который продолжительное время возглавлял Ассоциацию производителей молока, сообщила пресс-служба Минагропрода.

«Сегодня министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка представил коллективу министерства нового замминистра Андрея Дыкуна», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Валерий Давыденко был уволен с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия по собственному желанию.

Ранее Ассоциация производителей молока предлагала кандидатуру Дыкуна на должность министра аграрной политики и продовольствия. Однако главой Минагропрода стал депутат от фракции "Свобода" Игорь Швайка.

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