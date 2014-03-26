Украинских вин в продаже должно быть не меньше половины - законопроект

Соответствующее предложение закреплено внесенным им законопроектом №4545 «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий (относительно торговли винодельческой продукцией)», зарегистрированном 6 марта.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью таких изменений является защита прав отечественных производителей винодельческой продукции и предоставление потребителю права выбора в заведениях общественного питания отечественной винодельческой продукции.

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При этом депутат отмечает, что растущий импорт продукции виноделия ущемляет отечественного производителя, в результате чего его доля на рынке падает.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, украинские виноделы в 2013 году произвели 28,3 млн декалитров виноматериалов, что на 22,6% больше, чем в 2012 году. При этом для выпуска вина в 2013 году было произведено почти 13 млн дал виноматериалов, что на 6,3% меньше, чем в 2012 году, а для закладки на выдержку - 1,1 млн дал, что на 30,5% превышает показатель 2012 года.