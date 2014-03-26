Рейдеры могут захватить наши предприятия в России - Roshen

«Корпорация Roshen не исключает возможности физического захвата силовыми структурами Российской Федерации имущества предприятий компании и попытки подчинить себе российские активы корпорации путем незаконного завладения данными активами», - сказано в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

При этом в корпорации отметили, что такие действия расцениваются ею как рейдерская атака, которая проводится в отношении российских предприятий Roshen. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что она предпримет все возможные методы для защиты своего инвестиционного капитала в России.

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«С этой целью компания применит все доступные инструменты, как юридические, так и не юридические, в том числе обращения в международные институты по защите интересов инвесторов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen (РФ). Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право ворваться на территорию предприятия и приостанавливать производство.

После этого, 21 марта, Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежат три производственные площадки.

Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen принадлежит народному депутату и миллиардеру Петру Порошенко, который активно поддерживал Евромайдан.