Сепаратисты Крыма национализировали "Массандру" и другие предприятия

Постановления о национализации имущества предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса, а также лесного и охотничьего хозяйства приняты на заседании Госсовета Республики Крым, сообщает ИТАР-ТАСС.

В списке предприятий агропрома 131 компания, в том числе известные винодельческие заводы "Магарач" и "Массандра", завод шампанских вин "Новый Свет".

В собственность республики также перешли все крымские заповедники, природные парки лесхозы и охотничьи хозяйства. Все эти организации, в соответствии с постановлением, продолжат свою деятельность на основании действующих лицензий, правоустанавливающих и разрешительных документов.

Ранее премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти гарантируют неприкосновенность частной собственности и бизнеса, однако планируют национализировать на территории полуострова госсобственность Украины.

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