ЕС готов помочь Украине с экспортом сельхозпродукции - Фюле

Европейский Союз готов направить в Украину специалистов ветеринарной, санитарной и фитосанитарной служб для того, чтобы поделиться европейским опытом с украинскими коллегами, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на Комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле.

«Мы понимаем стратегическую важность агропромышленного комплекса как для Украины, так и для Европейского Союза. Мы готовы направить в Украину специалистов ветеринарной, санитарной и фитосанитарной области для того, чтобы усовершенствовать эти сферы и поделиться европейским опытом, и для того, чтобы Украина имела возможность больше экспортировать на европейский рынок сельскохозяйственной продукции», - сказал Фюле на встрече членов правительства Украины с делегацией Европейской комиссии.

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По данным Минагропрода, сейчас проходят заседания тематических групп членов делегации Европейской комиссии и правительства, на которых также обсуждаются вопросы торговли и сельского хозяйства. По результатам работы групп состоится заседание Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба Украины неоднократно заявляла, что в Украине необходимо создать единый контролирующий орган, который будет гарантировать качество и безопасность пищевых продуктов, иначе пищевым продуктам из Украины будет сложно попасть на рынок ЕС. На сегодняшний день контролем качества продуктов занимается Госветфитослужба, Министерство здравоохранения и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба.