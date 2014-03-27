Кабмин хочет вернуть НДС на экспорт зерна

Режим льготного налогообложения агропромышленного комплекса в 2014 году должен быть сохранен, так как перевод сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения станет серьезным ударом для отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы понимаем, что если мы переведем весь АПК на общую систему налогообложения, то это будет не просто очень серьезный удар, но и будет использовано нашими политическими оппонентами. Поэтому мы приняли решение в текущем году не переводить весь АПК на общую систему налогообложения НДС», - сказал Яценюк.

При этом премьер заявил, что правительство считает необходимым вернуть взимание налога на добавленную стоимость (НДС) с операций по экспорту зерна, что, по его словам, позволит повысить поступления в бюджет и закупочную стоимость зерновых у селян.

«К нам обратились Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и ряд ассоциаций предпринимателей с тем, чтобы мы установили налогообложение НДС операций по экспорту зерна. Это те 20%, которые ни одна компания и ни один экспортер не платил в бюджет.

Поэтому мы предлагаем введение НДС на операции по экспорту зерна», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс, касающихся спецрежима налогообложения. По подсчетам аграрных ассоциаций, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.