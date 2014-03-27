НДС должен возмещаться независимо от отрасли - эксперты

Глава Украинской аграрной ассоциации Владимир Макар отмечает, что действующая с января 2014 года система является оптимальной: она отсекает от зернового рынка лишних посредников, наживающихся на селянах. «Если мы говорим о создании условий для экономического роста, то сегодняшняя система является лучшим вариантом для этого. Менять ее в столь сложный момент для аграриев означает поставить крест на украинском сельском хозяйстве» - заявил он в ходе экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Той же позиции придерживается и Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа. «Многие предприятия и компании зафиксируют убытки по результатам выращивания урожая этого года. И, соответственно, будет сворачивание темпов сельскохозяйственного производства», - прогнозирует эксперт. «Если в предыдущие годы был тренд к росту ВВП аграрной продукции, сейчас рентабельность зерновых и масличных культур будет далека от ожидаемой», - констатирует он. Владимир Лапа подчеркнул, что ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" выступает против инициатив Кабмина. «Наша позиция была и остается неизменной: мы за возмещение НДС аграриям», - заявил он.

В свою очередь, Игорь Уманский, исполнявший обязанности министра финансов Украины в 2009-2010 гг., считает, что НДС должен возмещаться независимо от отрасли – и тогда он перестанет быть «коррумпированным налогом».

«НДС – это налог, который не терпит исключений. В принципе. Когда в нем есть исключения – этот налог не работает», - заявил финансист.

По его мнению, именно целый ряд исключений в данном налоге позволили создать у общественности впечатление о том, что его очень сложно администрировать, что это «коррумпированный налог». «На самом деле, это не так. Если нет исключений в администрировании этого налога ни для каких категорий товаров, видов бизнеса, сфер деятельности – то это один из самых простых налогов и с точки зрения администрирования и с точки зрения учета его налогоплательщиком. Тогда он работает как часы», - заявил эксперт.

В этом его поддерживает и эксперт в аграрной сфере, руководитель аналитического департамента "Консалтингового Агентства ААА" Мария Колесник. По ее словам, в идеальных условиях для бизнеса «желательно чтобы для всех отраслей экономики налоговый режим был одинаковым, прозрачным и не менялся ежеквартально».

Напомним, что отмена возмещения НДС при экспорте зерна была введена в качестве временной меры в Налоговый кодекс в 2010 году. Там же было заложено, что норма перестает действовать с 1 января 2014 года. Возмещение НДС аграриям с этой даты было подтверждено и законом, принятым Верховной Радой в декабре прошлого года. Однако, новый Кабмин, вместе с прочими изменениями в Налоговом кодексе, предлагает вновь изменить правила игры для производителей и продавцов зерна.