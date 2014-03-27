Возмещение НДС при экспорте зерна могут отложить до 2015 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы прислушались к аграриям и оставили такое освобождение (от уплаты НДС - УНИАН) не до 1 января 2016 года, а до 1 января 2015 года, понимая то, что мы со следующего года перейдем на более цивилизованную систему налогообложения этой сферы», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2013 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым аграрии получили право на возмещение НДС при операциях с зерном с 1 января 2014 года. Однако в проекте изменений к закону «О государственном бюджете на 2014 год» Кабмин предложил отсрочить эту норму до 2016 года.

Нулевой НДС для операций с зерном действовал с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.

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