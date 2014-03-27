АМКУ займется ценами на рынке яиц

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал 39 крупнейшим производителям куриных яиц и 19 торговым сетям воздержаться от установления экономически необоснованных цен на яйца, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, соответствующие рекомендации были предоставлены производителям с целью обеспечения стабильной ценовой ситуации, уменьшения негативных последствий колебания цен на рынке куриных яиц, а также для предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты хозяйствования должны сообщить комитету в течение 10 дней.

По данным Минэкономразвития, по состоянию на 20 марта текущего года средние цены на куриные яйца 1 и 2 категории выросли по сравнению с 11 марта 4,2% - до 9,92 грн/дес.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство яиц в стране в 2013 году составило 19,591 млрд штук, что на 2,5% больше, чем в 2012 году.

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