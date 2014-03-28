Россия усилила контроль продукции четырех украинских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля для четырех украинских производителей молочной и мясной продукции, говорится в сообщении ведомства.

В частности, в связи с выявлением нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза, Россельхознадзор в усиленном режиме будет контролировать продукцию крупного украинского производителя молочных консервов «Техмолпром», сыродельного «Пирятинского сырзавода», производителя колбасных изделий и мясных полуфабрикатов «Элитекс» и мясопроизводителя «Агропродукт».

Кроме того, аналогичные меры применены к ряду компаний из Канады и Австралии.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году Россельхознадзор не единожды вводил подобные ограничения против украинских производителей, в том числе и в отношении «Пирятинского сырзавода», «Элитекса» и «Агропродукта».