Крымским винзаводам выдают российские лицензии

Росалкогольрегулирование переоформляет украинские лицензии участников алкогольного рынка Крыма и Севастополя в соответствии с российским законодательством. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ведомства, бланки лицензий выдают с 25 марта.

"Документы переоформляются с сохранением срока действия, указанного в ранее выданных лицензиях", - заявил представитель ведомства Александр Куликов.

На данный момент осуществляется процедура по приему заявлений на выдачу федеральных специальных марок.

С начала недели в Росалкогольрегулирование поступило 76 заявлений о переоформлении лицензий. На 26 марта в Государственный сводный реестр лицензий внесено 108 записей по 42 организациям (у многих организаций по две-три лицензии на разные виды деятельности), отмечают в пресс-службе.

"Работа продолжается, заявления еще поступают, и они продолжают обрабатываться", - добавил Куликов, не назвав общую цифру участников рынка, имеющих лицензию на оборот алкоголя на полуострове.

В Росалкогольрегулировании создана специальная комиссия для обеспечения в переходный период оперативного принятия мер по интеграции в Россию организаций алкогольного рынка Крыма и Севастополя, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму национализирована 131 компания, в том числе винодельческие заводы Магарач и Массандра, завод шампанских вин Новый Свет. Постановления о национализации имущества предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса, а также лесного и охотничьего хозяйства были приняты на заседании Госсовета самопровозглашенной Республики Крым 26 марта.