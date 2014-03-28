Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта из Украины

Международный совет по зерну (МЗС) повысил прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом сезоне (июль 2013 года - июнь 2014 года) на 100 тысяч тонн - до 32 миллионов тонн, следует из мартовского отчета совета, передает Прайм.

Прогноз потребления снижен на те же 100 тысяч тонн - до 29,3 миллиона тонн. Оценка по производству зерна в Украине в 2013 году осталась на прежнем уровне - 67,4 миллиона тонн.

Оценка переходящих запасов также сохранена на уровне 6,2 миллиона тонн.

Ранее ряд экспертов выражали опасения по поводу возможного снижения экспорта зерна из Украины в связи с напряженной ситуацией в стране.

Однако глава Минагропрода Игорь Швайка заявил, что Украина обеспечит экспорт зерна, несмотря на действия России.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

