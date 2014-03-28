Россия может ограничить поставки украинского молока и мяса

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обеспокоена результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупреждает о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в Российскую Федерацию, говорится в сообщении ведомства.

В частности, в сыре производства предприятий «Техмолпром» и «Пирятинский сырзавод» были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, а в сардельках компании «Элитекс» - выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

В связи с этим Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с просьбой провести расследование по установлению причин допущенных нарушений и принять меры по обеспечению поставок продукции, соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и России.

Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор заявил о введении режима усиленного лабораторного контроля над продукцией крупного украинского производителя молочных консервов «Техмолпром», сыродельного «Пирятинского сырзавода», производителя колбасных изделий и мясных полуфабрикатов «Элитекс» и мясопроизводителя «Агропродукт».