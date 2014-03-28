Режим возмещения НДС аграриям вводится на три месяца

Режим возмещения налога на добавленную стоимость производителям и экспортерам зерновых и технических культур вводится в Украине с 1 октября 2014 года по 1 января 2015 года, сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Вчера, 27 марта, была проголосована норма, в соответствии с которой возмещение будет введено на 3 месяца – с 1 октября по 1 января на урожай нового года. Что будет в следующем году? Мы договорились с аграриями собраться в ближайшее время и вместе подумать, что будет по налогообложению в 2015 году», - пояснил министр.

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При этом он добавил, что НДС будут возмещать прямым производителям и экспортерам первой ступени. «Мы выступаем, чтобы это (формула возмещения НДС - УНИАН) была единая норма и для внутреннего рынка, и для экспортеров, чтобы избежать возможных злоупотреблений», - подчеркнул Шлапак.