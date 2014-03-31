Декларация министра Швайки: 339 тыс. гривень дохода, две квартиры, ни одного авто

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка в 2013 году задекларировал 338,9 тыс. грн совокупного дохода, сообщила пресс-служба министерства.

В частности, в прошлом году министр получил заработную плату, другие выплаты и вознаграждения в размере 208,6 тыс. грн, а также 35,2 тыс. грн материальной помощи и 95 тыс. грн от отчуждения движимого и недвижимого имущества.

Суммарный доход супруги главы Минагропрода Елены Швайки в прошлом году, согласно декларации, составил 57,1 тыс. грн.

Кроме того, Швайка указал, что в его собственности находятся две квартиры общей площадью 76,8 кв. м и 70 кв. м, а его жена владеет квартирой площадью 49,7 кв. м.

При этом, согласно декларации, ни министр, ни члены его семьи не владеют ни одним транспортным средством.

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Как сообщал УНИАН, Игорь Швайка был назначен министром аграрной политики и продовольствия в феврале 2014 года.