Украинские виноделы Крыма оказались в экономической изоляции

Украинские виноделы, имеющие активы в Крыму, обратились к исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову с просьбой поддержать производителей, которые находятся в экономической изоляции в связи с аннексией полуострова, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" (АВВУ).

"Сегодня при Вашей поддержке должна состояться разблокировка торгового сообщения с материковой частью Украины и предприняты шаги для дальнейшего урегулирования ведения бизнеса крымскими компаниями. Для стабилизации ситуации необходимо введение переходного периода, который предусматривает создание специальных условий для крымских производителей. Мы надеемся, что виноградари и виноделы не будут брошены на произвол судьбы", - говорится в официальном обращении АВВУ к Турчинову.

Виноделы также отметили, что винодельческие компании, которые находятся на территории полуострова, уже сегодня чувствуют на себе, что означает очутиться за пределами экономической системы Украины. По данным ассоциации, более 40 предприятий отрасли, обеспечивающие 55% производства всего вина в Украине, почти полностью заблокированы действиями Кабинета министров Украины. В частности, они не получают на полуострове акцизные марки, несмотря на то, что компании выполнили все обязательства по оплате акцизного налога и своевременного заказа марок. В ассоциации уточнили, что налоговые органы отказываются регистрировать накладные при отправке груза на материковую часть Украины, в результате чего нарушается система расчета между производителем и реализатором продукции.

Также АВВУ сообщает, что приостановлены поставки спирта от госпредприятия "Укрспирт", а без них нарушается процесс производства крепленых и десертных вин.

Кроме того, пресс-служба ассоциации сообщает, что проблемы, возникшие в связи с аннексией Крыма, затронут не только предприятия в Крыму, но и в Одесской области.

"На полуострове сосредоточена большая часть предприятий вторичного виноделия, которые непосредственно разливают вина, а в том же одесском регионе - "первичка", те, кто выращивает и перерабатывает виноград. Уже много лет они работают в связке и 2013 год - не исключение. После уборочной кампании был заготовлен виноматериал под конкретного крымского производителя и его линейку продукции. Как теперь продавать сырье?”, - говорится в обращении.

В ассоциации также отметили, что украинские виноделы с тревогой ожидают рассмотрения законопроекта "Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины". В случае принятия этого законопроекта, винодельческие компании в Крыму будут вынуждены полностью прекратить свое существование как украинские предприятия, поскольку получат статус экономических нелегалов.

"Такими действиями правительство страны практически заставляет украинские предприятия, расположенные на территории Крыма, искать пути к спасению в составе Российской Федерации”, - цитирует пресс-служба директора ассоциации Сергея Михайлечко.

На сегодняшний день виноделы готовы спасать свои предприятия, в частности, провести хотя бы частичный перенос промышленных мощностей на материк, однако это возможно только в случае оказания поддержки со стороны украинского правительства, отмечает АВВУ.

"Актуальным остается вопрос спасения посадочной кампании и проведения необходимых весенних работ на виноградниках. Остановка производства, к которому приведет изоляция Крыма, - это гарантированный провал полевых работ", - говорится в обращении ассоциации к Турчинову.

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Как сообщал УНИАН, ранее АВВУ заявляла, что в случае присоединения Автономной Республики Крым к Российской Федерации крымские виноделы будут вынуждены приостановить производство до его полного приведения в соответствие с российскими законами и стандартами, что обернется значительными убытками для производителей.

Напомним, что 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.