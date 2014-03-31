Россия построит в Крыму опреснительный завод или проведет канал с Кубани

Жители оккупированного Крыма будут обеспечены чистой питьевой водой. В ближайшее время нелегитимное правительство выберет оптимальный проект по решению этой задачи, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, решить проблему "можно за счет строительства водопровода с территории Кубани ("Кубанская вода"), создания водохранилищ на Таманском полуострове, разработки подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и Нижегорском районе". Есть вариант строительства завода по опреснению морской воды", - указал Медведев.

Он пообещал, что правительство "проанализирует все варианты, выберет оптимальный или несколько оптимальных и приступит к реализации".

Медведев отметил, что водоснабжение является одной из ключевых проблем в сфере ЖКХ Крыма, так как полуостров зависит в этом отношении от внешнего источника - Северо-Крымского канала. Канал был построен в 1960-1970 годах, его износ достигает 80%. При этом изношенность системы водоснабжения на самом полуострове превышает 60%, в результате потери воды могут составлять почти 50%.

Как сообщал УНИАН, водоснабжение Крыма не будут прекращать.

Как сообщили в пресс-службе Минрегиона Украины, у вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана обсудили вопросы обеспечения жителей и предприятий Крыма бесперебойного водоснабжения.

«Ни у кого нет сомнения, что Крым – это Украина. И оккупация – это временная ситуация. Нам необходимо сделать все, чтобы система подачи воды в Херсон и АР Крым не была нарушена», – подчеркнул вице-премьер.

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