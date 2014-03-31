Кабмин назначил главу Госэкоинспекции

Об этом говорится в распоряжении, размещенном на веб-портале правительства.

Ранее обязанности руководителя службы исполнял первый заместитель главы ведомства Игорь Кошелев, назначенный на эту должность в мае 2011 года.

Госэкоинспекция осуществляет надзор и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов; за соблюдением режима территорий и объектов природно–заповедного фонда , за экологической и радиационной безопасностью во время импорта, экспорта и транзита грузов и транспортных средств.

Также в сферу деятельности инспекции входит надзор за биологической и генетической безопасностью использования генетически модифицированных организмов (ГМО) в открытой системе и за обращением с отходами, опасными химическими веществами, пестицидами и агрохимикатами.

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