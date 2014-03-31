Украина через ВТО призвала Россию снять запрет на экспорт Roshen

Украина через Всемирную организацию торговли (ВТО) призвала Российскую Федерацию немедленно снять торговый запрет на поставку в эту страну кондитерской продукции украинской корпорации Roshen, введенный Роспотребнадзором в конце июля 2013 года.

В своем заявлении на заседании комитета ВТО по техническим барьерам в торговле 19-20 марта, опубликованном на сайте организации, Украина также потребовала от РФ конкретизировать причины, по которым были применены дискриминационные меры по отношению к Roshen.

При этом украинская сторона подчеркнула, что до сих пор не получила официального вывода о результатах проверки украинских фабрик кондитерской корпорации, которую Роспотребнадзор осуществлял в ноябре прошлого года. К тому же, Украина напомнила, что в составе российской делегации во время той проверки присутствовали представители конкурента Roshen на российском рынке – корпорации «Объединенные кондитеры».

Украинская сторона также заявила, что продукция Roshen была протестирована в аккредитованных лабораториях, а результаты исследований соответствуют российским требованиям к пищевым продуктам. Исходя из этого, Украина считает, что введенный Россией запрет на поставку кондитерских изделий украинской корпорации является дискриминационным по отношению к ней, а требования к ее продукции являются более строгими, чем к аналогичным товарам из России или других стран.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года Роспотребнадзор запретил экспорт в Россию продукции украинских компаний корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством. Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, после чего долго отказывался предоставить протокол работы, а потом заявил о несоответствии продукция Roshen санитарным требованиям России. Министерство аграрной политики и продовольствия назвало такой вывод неприкрытой ложью. Продукция Roshen до сих пор не возвращена на российский рынок, а Роспотребнадзор продолжает настаивать на том, что компания не выполнила его требований. В результате торговых ограничений Roshen в начале 2014 года закрыл Мариупольскую кондитерскую фабрику.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

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