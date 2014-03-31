Украина через ВТО призвала Россию снять запрет на экспорт Roshen
Украина призвала Российскую Федерацию немедленно снять торговый запрет на поставку продукции украинской корпорации Roshen.
Украина через Всемирную организацию торговли (ВТО) призвала Российскую Федерацию немедленно снять торговый запрет на поставку в эту страну кондитерской продукции украинской корпорации Roshen, введенный Роспотребнадзором в конце июля 2013 года.
В своем заявлении на заседании комитета ВТО по техническим барьерам в торговле 19-20 марта, опубликованном на сайте организации, Украина также потребовала от РФ конкретизировать причины, по которым были применены дискриминационные меры по отношению к Roshen.
При этом украинская сторона подчеркнула, что до сих пор не получила официального вывода о результатах проверки украинских фабрик кондитерской корпорации, которую Роспотребнадзор осуществлял в ноябре прошлого года. К тому же, Украина напомнила, что в составе российской делегации во время той проверки присутствовали представители конкурента Roshen на российском рынке – корпорации «Объединенные кондитеры».
Украинская сторона также заявила, что продукция Roshen была протестирована в аккредитованных лабораториях, а результаты исследований соответствуют российским требованиям к пищевым продуктам. Исходя из этого, Украина считает, что введенный Россией запрет на поставку кондитерских изделий украинской корпорации является дискриминационным по отношению к ней, а требования к ее продукции являются более строгими, чем к аналогичным товарам из России или других стран.
Как сообщал УНИАН, в конце июля 2013 года Роспотребнадзор запретил экспорт в Россию продукции украинских компаний корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством. Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, после чего долго отказывался предоставить протокол работы, а потом заявил о несоответствии продукция Roshen санитарным требованиям России. Министерство аграрной политики и продовольствия назвало такой вывод неприкрытой ложью. Продукция Roshen до сих пор не возвращена на российский рынок, а Роспотребнадзор продолжает настаивать на том, что компания не выполнила его требований. В результате торговых ограничений Roshen в начале 2014 года закрыл Мариупольскую кондитерскую фабрику.
Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).
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