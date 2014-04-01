Украина и Словакия заговорили о «закрытом режиме» из-за АЧС

Украина и Словакия обсудили меры, принятые для предотвращения возникновения вспышки африканской чумы свиней в Закарпатской области, так как ранее болезнь была зафиксирована в России, Польше, Литве, а также в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«Речь шла об установлении «закрытого режима» работы в случае невозможности принимать исчерпывающие меры для прекращения их деятельности (субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с животными — УНИАН), обследования частных хозяйств населения, где содержится поголовье свиней», - сообщила пресс-служба со ссылкой на встречу генерального консула Словацкой Республики в Закарпатской области Янки Буриановой и начальника главного управления ветеринарной медицини области Юрия Садвари.

По данным Госветфитослужбы, в области продолжается разъяснительная работа среди населения по выполнению мер профилактики африканской чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.

На сегодняшний день Россия ввела из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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