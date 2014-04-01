В Украине повысят фиксированный сельхозналог

С 2015 года в Украине базой обложения фиксированным сельскохозяйственным налогом станет нормативная денежная оценка одного гектара сельхозугодий (пашни, сенокоса, пастбищ и многолетних насаждений) с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января налогового года.

Соответствующее внесение изменений в законодательство закреплено Законом «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», опубликованным во вторник, 1 апреля, в газете «Голос Украины».

По аналогичному принципу будет повышен и налог для земель водного фонда.

На сегодняшний день фиксированный сельскохозяйственный налог составляет в среднем 6 грн/га и рассчитывается исходя из нормативно-денежной оценки земли, проведенной в 1995 году.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины в 2013 году установило коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель в Украине на уровне «1», что соответствует показателям 2010-2012 годов. Нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения в 2014 году подлежит индексации на коэффициент 3,2.

Напомним, Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года, опубликован во вторник в газете «Голос Украины» и вступил в силу. Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.

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