Арендная плата за землю не может быть ниже 3% от нормативной оценки – закон

Минимальная арендная плата за землю сельскохозяйственного и другого назначения не должна быть ниже 3% от нормативной денежной оценки этой земли.

Соответствующее внесение изменений в Налоговый кодекс закреплено Законом «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», опубликованным во вторник, 1 апреля, в газете «Голос Украины».

В предыдущей редакции Налогового кодекса минимальная ставка аренды для земель сельскохозяйственного назначения определялась исходя из размера земельного налога, а для других категорий земель составляла трехкратный размер земельного налога.

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Справка УНИАН. Нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения в Украине рассчитывается на основе показателей урожайности зерновых с гектара (в центнерах), цены реализации центнера зерна в гривнях, производственных затрат на гектар и коэффициента нормы рентабельности.

Нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения в 2014 году подлежит индексации на коэффициент 3,2.