«Мироновский хлебопродукт» за год сократил прибыль на 48%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 2013 году получил 162 млн долл. чистой прибыли, что на 48% меньше, чем в 2012 году, говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно документу, выручка холдинга в прошлом году выросла на 6% - до 1,496 млрд долл. Его валовая прибыль уменьшилась на 23% - до 324 млн долл., а операционная сократилась на 29% - до 272 млн долл. EBITDA (показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) МХП по итогу 2013 года составила 391 млн долл. против 468 млн долл. в 2012 году, а маржа EBITDA уменьшилась до 26% с 33%.

Снижение чистой прибыли в 2013 году в компании объяснили аналогичными тенденциями по EBITDA, связанными с низкими ценами на зерновые урожая 2013 года, а также ростом амортизации и финансовых затрат. Вместе с тем, рост выручки обеспечен увеличением производства холдингом курятины.

«2013 год был сложным для МХП, однако мы достигли значительного прогресса на нескольких фронтах. На протяжении года, как и другие растениеводческие компании Украины, мы были подвержены влиянию более низких цен на зерновые в годовом исчислении. Наша устойчивая и разветвленная операционная деятельность послужила нам преимуществом, а наша вертикально интегрированная модель помогла использовать более низкие цены на зерновые для снижения себестоимости производства в сегменте птицеводства в 2014 году», - приводятся в сообщении слова председателя правления МХП Юрия Косюка.

Что касается финансовых результатов МХП в октябре-декабре 2013 года, то чистая прибыль компании за этот период сократилась на 60% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года – до 12 млн долл. Выручка холдинга в четвертом квартале прошлого года составила 418 млн долл., что на 15% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Валовая прибыль МХП в октябре-декабре 2013 года выросла на 7% - до 55 млн долл., а операционная – сократилась на 36%, до 35 млн долл. EBITDA холдинга за указанный период снизилась на 16% - до 74 млн долл., а маржа EBITDA уменьшилась до 18% с 24% в октябре-декабре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBITDA осталась на уровне 2011 года – 33%.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.