Крым остался в этом году без черешни из-за заморозков

Крымские садоводы подсчитывают убытки от заморозков, которые на полуострове наблюдались в ночь с субботы на воскресенье, а также в ночь на понедельник.

По словам производителей, температура в ночное время местами опустилась до -4-7°С. Потери от такого непродолжительного похолодания уже существенные.

По информации «АПК-Информ: овощи и фрукты», меньше всего из косточковых от заморозков пострадали сливы и абрикос. Снижение производства персиков составит не менее 10-12%, тогда как для черешни такие морозы стали губительными. По подсчетам крымских садоводов, ущерб от ночных заморозков по этой культуре составляет не менее 65%. При этом некоторые хозяйства сообщают о 100% потере урожая косточковых.

Те же садоводы, которым с помощью окуривания удалось спасти хоть часть урожая, с ужасом ждут очередной волны заморозков, которая, по прогнозам синоптиков, наступит в Украине уже в четверг.

Как сообщает Гидрометеоцентр, 3 и 4 апреля на большей территории Украины ожидаются резкое снижение температуры, а также интенсивные дожди со снегом.