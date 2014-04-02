Карантин из-за чумы свиней в Луганской области снимут до 8 апреля

Карантин, установленный в Луганской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), уже был снят с трех районов, а до 8 апреля будет снят и с города Луганск, сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«На сегодняшний день карантин снят с трех неблагополучных пунктов – в Станично-Луганском, Беловодском и Краснодонском районах Луганской области. 7-8 апреля будет снят карантин с города Луганск», - сообщило ведомство.

В Госветфитослужбе сообщили, что в Станично-Луганском, Беловодском районе и Луганске заболевание было выявлено среди диких животных, а в Краснодонском районе (с. Давидо-Никольское) среди домашних свиней, при этом источником заболевания стал труп дикого животного, часть которого житель этого населенного пункта принёс в свой двор для кормления домашних животных.

В зону наблюдения (до 150 км вокруг очага заболевания) вошла территория Луганской и некоторых районов Донецкой и Харьковской областей, где проводятся мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения заболевания.

В частности, Госветфитослужба проводит учет всего поголовья домашних и диких свиней в хозяйствах всех форм собственности, проводит клиническое наблюдение за состоянием их здоровья. О каждом случае заболевания свиней владельцы животных обязаны немедленно информировать представителей ведомства.

Также на территории введен запрет на рыночную торговлю живыми свиньями, продуктами их убоя и другими продуктами свиноводства.

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Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Из-за вспышки АЧС в Украине, Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Вместе с тем, Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы распространения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.