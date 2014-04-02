Россия ввела усиленный контроль за молоком украинского «Милкиленда»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело режим усиленного лабораторного контроля над продукцией производства Славутского маслодельного комбината (филиал компании «Прометей»), входящего в состав одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине - группу «Милкиленд».

Согласно сообщению на сайте российского ведомства, указанные меры были предприняты в связи с превышением допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в молоке и молочной продукции компании.

Как сообщал УНИАН, в течение 2013 года Россельхознадзор трижды вводил режим усиленного лабораторного контроля над продукцией «Милкиленда».

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».