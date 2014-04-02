Госпотребнадзор забраковал российские конфеты и сыр
Госпотребнадзор Украины сообщил, что российские товары реализуются в торговых сетях нашей страны с нарушением законов.
Госпотребнадзор Украины провел проверки соответствия российских товаров требованиям закона.
Как отмечают на сайте ведомства, по результатам проверки выяснили, что товары реализуются вопреки требованиям статьи 38 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», статей 15, 19 Закона Украины «О защите прав потребителей» и положением Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.
В сообщении отмечают, что начали проверки в связи с обращением председателя депутатской фракции Всеукраинское объединение «Свобода», народного депутата Украины Олега Тягнибока относительно несоответствия большинства российских товаров требованиям действующего законодательства Украины, а также массовых нарушений прав потребителей при их реализации.
В частности, ведомство имеет претензии к российским производителям конфет ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Рот фронт», ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», производителя плавленых сыров ООО «Лакталис Истра».
Также Госпотребнадзор забраковал производителей рыбы ООО «Вичунай-Русь» и ООО «Роскон».
Согласно сообщению, на сегодняшний день Госпотребнадзор Украины принимает соответствующие меры относительно изъятия указанной российской продукции из гипермаркетов основных торговых сетей.