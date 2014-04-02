Госпотребнадзор забраковал российские конфеты и сыр

Госпотребнадзор Украины провел проверки соответствия российских товаров требованиям закона.

Как отмечают на сайте ведомства, по результатам проверки выяснили, что товары реализуются вопреки требованиям статьи 38 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», статей 15, 19 Закона Украины «О защите прав потребителей» и положением Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.

В сообщении отмечают, что начали проверки в связи с обращением председателя депутатской фракции Всеукраинское объединение «Свобода», народного депутата Украины Олега Тягнибока относительно несоответствия большинства российских товаров требованиям действующего законодательства Украины, а также массовых нарушений прав потребителей при их реализации.

В частности, ведомство имеет претензии к российским производителям конфет ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Рот фронт», ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», производителя плавленых сыров ООО «Лакталис Истра».

Также Госпотребнадзор забраковал производителей рыбы ООО «Вичунай-Русь» и ООО «Роскон».

Согласно сообщению, на сегодняшний день Госпотребнадзор Украины принимает соответствующие меры относительно изъятия указанной российской продукции из гипермаркетов основных торговых сетей.