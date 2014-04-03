Украинские аграрии смогут выручить около $2,2 млрд за счет открытия рынка ЕС

Украинские производители аграрной продукции и продовольствия смогут выручить около 2,2 млрд долл. благодаря обнулению и существенному снижению таможенных пошлин на их товары Европейским Союзом, которое ЕС в одностороннем порядке готов ввести сроком на полгода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Виталий Саблук.

«За шесть месяцев реальные наши возможности – это рост экспорта в ЕС на 46% или, если говорить в денежном эквиваленте, то это 717 млн долл. в рамках беспошлинных квот и до 1,5 млрд долл. в рамках тех квот, где пошлины не обнуляются, но существенно снижаются», - сказал Саблук.

В частности, по его словам, ожидаемая выручка от экспорта кондитерских изделий в ЕС по сниженным пошлинам составит 450 млн долл., от поставок на европейский рынок шрота – до 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, рынок будет полноценно открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая.

В марте Европейский Союз в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Действие соглашения продлится до 1 ноября 2014 года, поскольку к этой дате должна быть подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации.

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