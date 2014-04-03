Украина и Китай проверят выполнение зернового контракта на $1,5 млрд

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) совместно с китайской корпорацией ССЕС проведут комплексный аудит выполнения контракта на поставку зерна в КНР на общую сумму 1,5 млрд долл., выданных в виде кредита ГПЗКУ Эксимбанком Китая, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, для проведения аудита будет создана рабочая группа в состав которой войдут представители ГПЗКУ и ССЕС и которая будет работать с 3 по 10 апреля.

Вместе с тем, в ходе встречи главы Минагропрода Игоря Швайки с представителями китайской корпорации, министр заверил китайскую сторону в том, что ГПЗКУ продолжает закупку зерновых и технических культур для их дальнейшей поставки ССЕС. Китайская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность свою к дальнейшему углублению сотрудничества с Украиной, реализации совместных инвестиционных проектов и открытии новых кредитных линий для украинского агросектора.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших поставок в Китай (в 2013/2014 МГ корпорация должна поставить 4 млн тонн). Вторую половину займа украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, элитных семян, а также на строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры с использованием китайских комплектующих.

Однако в начале 2014 года появилась информация о том, что китайская сторона намерена судиться с Украиной в связи с невыполнением ГПЗКУ взятых на себя обязательств. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайки, Китай зарегистрировал иск против ГПЗКУ в арбитраже GAFTA в Лондоне.