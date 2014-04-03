Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых до 34 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013-июнь 2014 года) отечественные аграрии могут поставить на внешние рынки до 34 млн тонн зерновых и зернобобовых, тогда как ранее ведомство оценивало максимальный объем внешних поставок в текущем МГ в 33 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Виталий Саблук.

«Экспорт в этом году мы ожидаем в рамках 32,5-34 млн тонн», - сказал Саблук, не уточнив, на основании чего был повышен прогноз.

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Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

Украинские аграрии по состоянию на 28 марта поставили на внешние рынки 27,1 млн тонн зерновых, что на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона.