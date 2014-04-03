Roshen на несколько дней возобновил работу Липецкой фабрики

Крупнейшая кондитерская корпорация в Украине Roshen, счета которой в Российской Федерации арестованы, на несколько дней возобновила работу принадлежащей ей Липецкой кондитерской фабрики (РФ).

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела внешней реализации корпорации Александр Золотарев.

«Мы сегодня попытались запустить фабрику в Липецке. Мы приняли решение доработать все сырье, которое есть на Липецкой фабрике, без покупки какого-либо другого. Я думаю, что трех-пяти дней нам хватит для этого», - сказал Золотарев.

По его словам, после этого работа фабрики будет вновь остановлена ввиду невозможности ведения хозяйственной деятельности Roshen в России из-за ареста ее счетов.

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen. Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право ворваться на территорию предприятия и приостанавливать производство. После этого 21 марта Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежит три производственных площадки.

Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская (на сегодняшний день закрыта) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).