В Россельхознадзоре вспомнили о правилах после запрета Украиной российских продуктов

В федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзоре) заявляют, что Украина ввела запрет на российские продукты без соблюдения необходимой процедуры.

Об этом УНИАН сообщили по итогам телефонных переговорах Россельхознадзора с председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимиром Горжеевым.

«Россельхознадзор считает необходимым обратить внимание на том, что при введении подобных ограничений, согласно международному законодательству и существующей практике, имеется четко установленная процедура, подразумевающая проведение соответствующих лабораторных исследований и официальных уведомлений в адрес производителей и контрольных органов страны поставщика продукции, чего Украиной сделано не было», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили сообщение о запрете реализации и изъятии из оборота рыбных консервов калининградских производителей по причине несоответствия качества российских товаров требованиям украинских законов. Но никаких официальных сообщений о санкциях ни российские производители, ни надзорные органы не получали.

При этом Горжеев проинформировал российскую сторону, что введенные ограничения прошли по линии иного контролирующего органа Украины — Госпотребнадзора, отметив, что со стороны Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины российская продукция нареканий не вызывает.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Госпотребнадзор Украины провел проверки соответствия российских товаров требованиям закона.

Как отмечают на сайте ведомства, по результатам проверки выяснили, что товары реализуются вопреки требованиям статьи 38 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», статей 15, 19 Закона Украины «О защите прав потребителей» и положением Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.

В сообщении отмечают, что начали проверки в связи с обращением председателя депутатской фракции Всеукраинское объединение «Свобода», народного депутата Украины Олега Тягнибока относительно несоответствия большинства российских товаров требованиям действующего законодательства Украины, а также массовых нарушений прав потребителей при их реализации.

В частности, ведомство имеет претензии к российским производителям конфет ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Рот фронт», ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», производителя плавленых сыров ООО «Лакталис Истра».

Также Госпотребнадзор забраковал производителей рыбы ООО «Вичунай-Русь» и ООО «Роскон».

Согласно сообщению, на сегодняшний день Госпотребнадзор Украины принимает соответствующие меры по изъятию указанной российской продукции из гипермаркетов основных торговых сетей.

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